حتى “الزغرودة” أصبحت لها مسابقة.. مغربيات يتنافسن لنيل لقب “أفضل زغرودة”

تتنافس 30 سيدة من مدن مغربية مختلفة، مساء السبت المقبل، ضمن مسابقة فريدة من نوعها تنظم في طنجة، لاختيار أحسن زغرودة نسائية.

وتتنافس النساء المشاركات أمام لجنة تحكيم مختصة في تصنيف الزغاريد، التي ستختار الأفضل منها لتتوج صاحبتها بلقب صاحبة أفضل زغرودة، ومبلغ مالي كهدية.

وتنظم المسابقة في فضاء “بيت الطرب”، ويهدف القائمون عليها إلى التعريف بجزء من الثقافة المغربية، خصوصا، التي يتميز بها أهل شمال المملكة.

وتعتبر الزغرودة تقليدا نسائيا قديما، ارتبط بمناسبات الأفراح، وتستخدم كذلك في مناسبات حزينة، كوفاة شاب، أو شابة دون زواج، لكن تبقى راسخة أكثر في عقول المغاربة، والعرب بتصنيفها وسيلة للتعبير عن الفرح.