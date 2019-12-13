“الأميرة الحلوة” ابنة كريستيانو تخطف الأنظار.. حصدت أزيد من 20 مليون مشاهدة في يوم واحد – فيديو

فتح نجم كرة القدم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” الباب لجمهوره، للتعرف على جانب جديد من حياته الأسرية، بالظهور رفقة طفلته “آلانا مارتينا”، ذات السنتين، لأول مرة في مقطع فيديو، يوثق للحظات عاطفية لـ”CR7” الأب.

وشارك “رونالدو”، أمس الأربعاء، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقطعا قصيرا، ظهر فيه رفقة صغيرته “آلانا مارتينا”، وهو يلاعبها، ويقبلها، وأرفقه بتعليق: “كيف لا يمكنني الوقوع في حب الأميرة الحلوة؟” في إشارة إلى ابنته.

ولقي مقطع الفيديو المذكور إقبالا كبيرا، إذ كان من أكثر المقاطع تداولا، يوم أمس، وشاهده على حساب “رونالدو” أزيد من 22 مليون حساب.

وتعتبر “آلانا مارتينا”، أصغر أبناء “رونالدو”، إذ رزق بها من صديقته “جورجينا رودريغيز”، في نونبر 2017، وانضمت إلى أخوتها “كريستيانو جونيور”، والتوأم “تياغو”، و”إيفا”.