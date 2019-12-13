شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» البريطاني يقترب من الفوز بالأغلبية والان نبدء بالتفاصيل
وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا. كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا بينما سيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا. وستعلن النتائج الرسمية خلال الساعات السبع المقبلة.
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