شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» البريطاني يقترب من الفوز بالأغلبية والان نبدء بالتفاصيل

أشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين، أمس الخميس، إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدا الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم 31 يناير.

وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا. كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا بينما سيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا. وستعلن النتائج الرسمية خلال الساعات السبع المقبلة.