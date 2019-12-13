سفيرة السعودية في واشنطن تزور موقع حادث فلوريدا

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رويترزالجمعة 2019/12/13 02:00 ص بتوقيت أبوظبي
قاعدة بينساكولا للبحرية الأمريكية التي شهدت الحادث
قالت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، الخميس، إن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة المملكة في واشنطن زارت القاعدة البحرية في بينساكولا بولاية فلوريدا بعد حادث إطلاق النار التي تعرضت له القاعدة.
وأضاف البيان أن سفيرة السعودية التقت أفرادا من قيادة قاعدة بينساكولا البحرية "وكررت إدانتها لهذا الهجوم المروع" الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص قبل أيام.
وتعهدت السفيرة بتقديم "أي مساعدة ممكنة لتسريع وتيرة التحقيق".
والجمعة الماضي، أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبَّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا.
كما أكد الملك سلمان للرئيس الأمريكي وقوف المملكة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته إلى الأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية، للوصول إلى جميع المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث.
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