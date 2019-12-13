القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت مراكز الاقتراع في بريطانيا أبوابها، بعد أن صوت الناخبون في الانتخابات التشريعية المبكرة التي من المتوقع أن ترسم مستقبل البلاد لعدة عقود.
وأشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدا، الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يوم 31 يناير/كانون الثاني.
وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.
كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا، بينما سيحصل الحزب الوطني الأسكتلندي على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا.
كانت هذه تفاصيل خبر غلق مراكز الاقتراع في بريطانيا و"المحافظين" بصدد تحقيق الأغلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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