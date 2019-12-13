إخفاق حكومة السودان والحركة الشعبية في التوصل لإعلان مبادئ

فشل وفد الحكومة السودانية والحركة الشعبية - شمال برئاسة عبد العزيز الحلو، في الاتفاق على إعلان مبادئ خلال جلسة ،الخميس، واتفقوا على تشكيل لجنة رباعية لتسهيل الوصول لاتفاق خلال جلسة المشاورات المقررة الجمعة.



وقال مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك، الخميس، : لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق حول إعلان المبادئ، الذي سيكون المرجعية الرئيسية للتفاوض" .

واضاف في تصريحات صحفية:" اتفقنا على تشكيل لجنة رباعية من الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال للتوصل إلى صيغة نهائية حول إعلان المبادئ علي أن يلتقي الطرفين الجمعة".

وخلال الاجتماع نافش الطرفين عدة موضوعات، من بينها، علمانية الدولة، وطلبت الحركة الشعبية - شمال تأجيل اللقاء المباشر مع الحكومة الانتقالية، إلى الجمعة لمسائل فنية .

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وأعلنت الحركة الشعبية - شمال تراجعها عن حق تقرير المصير في حال الاتفاق مع الحكومة الانتقالية على علمانية الدولة .

وكان فريق الوساطة، أعلن تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية، و"الحركة الشعبية شمال" والجبهة الثورية من جانب آخر، لمدة شهر لمزيد من المشاورات.

وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب، وإسقاط الأحكام الغيابية، والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

وتستضيف عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.