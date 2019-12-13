شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يقطع الإنترنت عن صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران اليوم (الخميس)، قراراً بقطع شبكات الإنترنت المحلية في مناطق سيطرتها خلال 24 ساعة.

وباشرت بالفعل المليشيات الانقلابية تنفيذ قرارها في عدد من أحياء صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، في خطوة تستهدف آلاف الشبكات التي تعد مصدر دخل لعدد كبير من الأسر.

وتسعى المليشيات الإرهابية لاستصدار تراخيص إنشاء شبكات إنترنت لشخصيات حوثية نافذة بهدف الهيمنة على السوق، حيث استبقت قرارها برفع تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130%