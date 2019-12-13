جاويش اوغلو: الذين يستخدمون التاريخ لأغراض سياسية جبناء لا يريدون مواجهة الحقيقة

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ تعليقا على تبني ​مجلس الشيوخ الأميركي​ قرارا بشأن ضرورة الاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن أن "أولئك الذين يستخدمون التاريخ لأغراض سياسية جبناء لا يريدون مواجهة الحقيقة".

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