رئيس الوزراء الارمني: اعتراف الكونغرس الاميركي بالابادة انتصار للعدالة

أعلن رئيس الوزراء الارمني ​نيكول باشينيان​ ان تبني ​مجلس الشيوخ الاميركي​ قرارا يعترف ب​الابادة الارمنية​ يشكل انتصارا للعدالة والحقيقة، مضيفا:"باسم الشعب الارمني، اعبر عن امتناننا للكونغرس الاميركي"، معتبرا ان "ما حصل هو خطوة شجاعة نحو الحؤول دون حصول عمليات ابادة مستقبلا".

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