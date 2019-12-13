خارجية سوريا: اميركا ارتكبت ولا تزال انتهاكات ممنهجة ضد شعوب العالم

أكدت ​وزارة الخارجية السورية​ أن "الإدارات الأميركية ارتكبت ولا تزال انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد شعوب ​العالم​ ومنها قتل الآلاف من أبناء ​الرقة​ وتدمير المدينة فوق رؤوس أصحابها"، داعية إلى "إجراء تحقيق دولي بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها تلك الإدارات في جميع أنحاء العالم".

ورات الخارجية السورية ان " الكثير من صكوك وبروتوكولات حقوق الإنسان تغتنم مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان للتأكيد على إدانة الممارسات الأميركية وانتهاكاتها حقوق الإنسان وعلى أهمية قيام دول العالم بتنسيق جهودها لعدم السماح للولايات المتحدة وحلفائها باستخدام حقوق الإنسان كأداة لقمع ارادات الشعوب وتطلعاتها".