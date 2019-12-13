اوضح رئيس بلدية الشويفات زياد حيدر في حديث تلفزيوني ان "السوق الحرة في مطار بيروت الدولي تقع ضمن نطاق بلدية الشويفات"، مشيرا الى انه "في العام 1996 دخل احد المستثمرين على الخط واخذ السوق الحرة دون اي ضوابط قانونية واستمر في استثماره حتى العام 2017 ضمن تنفيعة بغطاء من مجلس الوزراء".
واكد حيدر ان "البلدية حاولت ايجاد الحلول ولكن تبين ان المستثمر مدعوم"، مشددا على ان "حقوقنا كبلدية سنحصل عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الشويفات: السوق الحرة هي ضمن نطاق البلدية وسنحصل على حقوقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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