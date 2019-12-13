اشار وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "المرحلة الصعبة التي نعيش فيها قلقا على المصير ، ذكرى استشهاد ​فرنسوا الحاج​ و ​جبران تويني​ تذكرنا بالتضحيات الكبيرة لكل شهداء لبنان حتى يبقى حرا سيدا مستقلا"، مضيفا:"المطلوب اليوم تضحية اكبر ونحن مستعدون لها حتى لا نسمح للانهيار الاقتصادي والمالي برهن قرارنا وحريتنا وسيادتنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: مستعدون للتضحية لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي من رهن قرارنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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