اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ الى ان "هناك رسائل من ​الحريري​ للخارج يستجدي ​مساعدات​ للبنانيين أسوةً بالمساعدات للنازحين،وطائرة مساعدات مصرية حطّت اليوم في ​مطار بيروت​ محمّلة بمساعدات غذائية وطبّية"، مضيفا:"بعدما نهبتم ​الدولة​ على سنوات وأفقرتم الناس تتسوّلون على إسمهم؟"، متسائلا:"مين قلّك إنّو ​الشعب اللبناني​ بيقبل هالإذلال؟".



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كانت هذه تفاصيل خبر السيد للحريري: "مين قلّك إنّو الشعب اللبناني بيقبل هالإذلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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