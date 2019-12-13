أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​، في حديث تلفزيوني، ان "ما جرى خلال 50 يوماً كان محاولات للالتفاف على ​الدستور​ ولو جرت ​الاستشارات النيابية​ لما وصلنا الى ما نحن عليه"، موضحاً ان "الكلام الذي أعلنه وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ يحمل في طيّاته الكثير من الايجابية خاصة لناحية اعطاء الفرصة لحكومة اختصاصيين وهذا موقف جيّد يُبنى عليه فأن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي ابدا"، مشيراً الى "عدم القبول بإلتفاف احد على قرارت الحزب لا في التكليف ولا التأليف، والحزب لديه القرار المستقل والذي يعتز به وله خيارات مفتوحة حول المشاركة في الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله عن قرار باسيل: ان تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي ابدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.