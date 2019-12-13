أكد رئيس ​اتحاد بلديات ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت​ ​محمد درغام​، في حديث تلفزيوني، انه "صحيح هناك تعديات في بعض الاماكن، لكن لا يمكن تحميل البلديات مسؤولية، فهي تعديات من الحرب الاهلية ونحن نقوم بواجبنا بالتنسيق مع ​القوى الامنية​ لقمع المخالفات".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد بلديات الضاحية:هناك تعديات ولكن لا تتحمل البلديات المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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