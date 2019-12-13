حفتر أعلن انطلاق المعركة الحاسمة للسيطرة على طرابلس

أعلن المشير الليبي ​خليفة حفتر​ "انطلاق المعركة الحاسمة للسيطرة على ​طرابلس​"، معتبرا ان "ساعة الصفر دقّت وهي ساعة الاقتحام الواسع الكامل الذي ينتظره كل ليبي حر وشريف".

من جهته اعتبر وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في تصريح له ان "قواتنا جاهزة للتصدّي لأيّ محاولة جنونية جديدة من الانقلابي حفتر"، معتبراً إعلان المشير "محاولة يائسة جديدة".