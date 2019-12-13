شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن السلطات التركية، اعتقلت رئيسة بلدية مقاطعة قيزل تبه بمدينة ماردين التركية، نيلوفر إليك يلماز، ونائبتها ديلبار صولهان، عضوتين بحزب الشعوب الديمقراطي.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن نيلوفر إليك يلماز، رئيسة بلدية قيزل تبه ونائبتها ديلبار صولهان تم إقالتهما فى يوم 4 نوفمبر الماضي، في إطار التحقيقات بشأن اتهامات بالإرهاب، وألقت قوات الشرطة القبض على يلماز وصولهان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأحيلا إلى مديرية الأمن لاستكمال التحقيقات.

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وتابع موقع تركيا الآن: عينت السلطات التركية المحافظ حسين تشام، وصيًا بالأعمال على بلدية قيزل تبه بمحافظة ماردين التركية بدلاً من نليوفر أليك يلماز التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، لافتا إلى أن السلطات التركية تمارس حملات اعتقال واضطهاد بحق الأكراد في داخل تركيا وخارجها، ففي الداخل تضطهد السلطات الأكراد وتجردهم من مناصبهم التي وصلوا إليها بانتخابات ديمقراطية، وخارجيًا شنت تركيا عدوانًا على شمال شرق سوريا ضد الأكراد، لا لشيء سوى القضاء على وجودهم في تلك المنطقة.