سلطات الحسيمة: 3 مرشدين سياحيين هم من وصلوا للشابين العالقين في جبل “تدغين”..أحدهما أصيب بكسور ونزيف حاد”

قدمت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة روايتها لحادث الشابين العالقين في جبل “تدغين”، مؤكدة أنه تمت تعبئة كافة الموارد البشرية والإمكانيات لإنقاذهما، فور تلقيها الإشعار.

وأكدت السلطات أن عملية البحث على الشابين استمرت حوالي 3 ساعات، حيث قامت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، بمساعدة بعض المواطنين والمرشدين السياحيين الجبليين الذين كانوا على مقربة من المرتفع الجبلي، من تحديد مكان تواجد الشخصين المفقودين، اللذين ينحدران من مدينتي تمارة وسلا.

وأكدت أن مجموعة مكونة من 3 مرشدين جبليين تمكنت من الوصول إليهما، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

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ونقلت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الخميس، الشابين العالقين في إحدى المناطق الجبلية، بـ”تدغين”، نواحي مركز “إساكن”، إلى المستشفى المحلي بتركيست، لتلقي الاسعافات الضرورية، إثر إصابة أحدهما بكسور على مستوى الكتف والرجل إثر سقوطه العرضي، وبنزيف حاد في الأنف.

وكان أحد الشابين قد بث عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نداء استغاثة، تفاعل معه آلاف المستخدمين.