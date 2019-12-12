جطو وكريم التازي وكسيكس والشامي وبليزيد والتراب..أسماء وازنة ضمن لجنة النموذج التنموي – اللائحة الكاملة

ضمت تشكيلة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي عين الملك محمد السادس، اليوم الخميس، أعضاءها، مجموعة من الأسماء الوازنة، رجالا ونساء.

وتنوعت تركيبة اللجنة، التي حدد بلاغ للديوان الملكي، مدة عملها، حيث ستنكب هذه اللجنة، منذ الآن، على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية. وسترفع إلى الملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني، وفق ما أفاد بلاغ للديوان الملكي.

وتتكون هذه اللجنة، بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

كما تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج، مشهود لها بالعطاء والالتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص، أو في المجتمع المدني.

في ما يلي تشكيلة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي:

وبالإضافة إلى رئيسها، السيد شكيب بنموسى، تتكون هذه اللجنة من 35 عضوا، في ما يلي لائحة بأسمائهم، وفق بلاغ للديوان الملكي:

– عدنان عديوي : مؤسس مشترك لـ”موروكن سانتير فور إينوفايشن آند سوشل إنتروبرونورشيب” و أرضية “ولوج” الخاصة بالمشاركة في تمويل مشاريع مبدعة ومبتكرة.

– رجاء أغزادي : جراحة ممارسة رئيسة الجمعية المغربية “قلب النساء”

– محمد العمراني بوخبزة : عميد كلية الحقوق بتطوان، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة

– فريدة بليزيد : ناقدة سينمائية مخرجة وكاتبة سيناريو

– ليلى بنعلي : خبيرة دولية في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة. كبيرة الاقتصاديين ، مديرة الاستراتيجية في الاقتصاد والاستدامة بـ”آبيكورب”. رئيسة النادي العربي للطاقة

– محمد بنموسى : رجل اقتصاد متصرف سابق بمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، نائب رئيس جمعية ضمير.

– رشيد بنزين : أستاذ جامعي بالجامعة الكاثوليكية بلوفان وكلية التيولوجيا البروتيستانتية بباريس – حميد بوشيخي : خبير في المقاولات والابتكار في مجال التدبير. عميد “سولبريدج إنترناشنال سكول أوف بيزنس” الموجود مقرها في دايجيون بكوريا الجنوبية. عضو المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي.

– أحمد بونفور : أستاذ جامعي، أستاذ الكرسي الأوروبي للتدبير اللامادي بجامعة باريس/ جنوب . – رجاء شافيل : مديرة مركز الكفاءات في مجال تغير المناخ “4 سي- ماروك” المكلف بدعم السياسات المناخية بالمغرب وأفريقيا. – أحمد رضا الشامي: وزير سابق. سفير سابق. رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

– نور الدين العوفي: أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط. رئيس الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية.

– غيثة القادري: المديرة العامة لمؤسسة زاكورة للتربية المهتمة بالابتكار الاجتماعي.

– خديجة الكاموني: مهندسة، رئيسة مشروع بالمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، متخصصة في التنمية الخضراء.

– محمد فكرات: مدير شركة، رئيس لجنة الاستثمار والتنافسية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.

– رشيد الكراوي: أستاذ ومدير معهد الخوارزميات الموزعة بالمدرسة متعددة التقنيات بلوزان (سويسرا)، وجامعة محمد السادس متعددة التقنيات. – نرجس هلال: أستاذة بجامعة جنيف الدولية، متخصصة في قضايا الذكاء الاصطناعي وتطوير قدرات النساء.

– حميش حكيمة: أستاذة بالطب وفاعلة جمعوية في مجال الطب وعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

– العربي الجعيدي: خبير اقتصادي وأستاذ جامعي. كبير الباحثين بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

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– إدريس جطو: وزير أول سابق. رئيس المجلس الأعلى للحسابات.

– أحمد الجماني: باحث في علم الاجتماع متخصص في الثقافة الحسانية مهتم بالتنمية المجالية.

– إدريس كسيكس: كاتب ومسرحي ومدير مركز “إيكونوميا” للبحث التابع لمعهد الدراسات العليا للتدبير.

– غيثة لحلو اليعقوبي: مديرة المدرسة المركزية بالدار البيضاء. رئيسة ومؤسسة مشتركة لحركة (المواطنون).

– فؤاد العروي: كاتب وأستاذ جامعي بكلية العلوم الإنسانية بجامعة أمستردام.

– خالد المشاط : خبير في التحول الرقمي وتدبير الابتكار داخل المقاولة، وفي التكنولوجيات الإحلالية والمدن الذكية.

– عبد اللطيف ميراوي : الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش، أستاذ جامعات بجامعة التكنولوجيا لبلفور مونبليار- فرنسا

– نور الدين العمري : مفتش مالية، الرئيس السابق لمجموعة البنك الشعبي. الكاتب العام السابق لوزارة الاقتصاد والمالية. مكلف بمهمة في الديوان الملكي.

– لكبير أوحجو : أستاذ باحث في الجغرافيا بجامعة أكادير. خبير في التنمية الترابية والواحات

– حسن رشيق : عالم انثروبولوجي، وعالم اجتماع، وأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

– يوسف السعداني : خبير اقتصادي، إطار سابق ببنك المغرب. مدير الدراسات الاقتصادية بصندوق الإيداع والتدبير.

– السعدية السلاوي بناني : الرئيسة المديرة العامة لمكتب استشارة، رئيسة لجنة “المقاولة المواطنة” بالاتحاد العام لمقاولات المغرب

– كريم التازي : رجل أعمال، فاعل جمعوي ومدير شركات

– مصطفى التراب : الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

– محمد الطوزي: خبير في علم الاجتماع، أستاذ جامعات بجامعة (آكس أون بروفانس). رئيس جمعية تارغة للتنمية المستدامة

– ميشيل زاوي : بنكي أعمال بلندن ونائب الرئيس سابق لمورغان ستانلي