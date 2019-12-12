شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مُسلحاً من ميليشيات طرابلس يسلمون أنفسهم للجيش الوطني الليبي والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019 صورة أرشيفية Advertisements أعلن الجيش الوطني الليبي، بأن 11 مُسلحاً من ميليشيات طرابلس سلموا أنفسهم في محور صلاح الدين بعد أن تم منحهم الأمان.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة العربية الليبية بسطت سيطرتها على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين. وتحدثت المصادر، أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة أحكمت السيطرة على امتداد الطريق الرئيسي بمنطقة الساعدية جنوب غرب طرابلس وصولاً إلى منطقة التوغار.

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