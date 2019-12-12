شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 مليون مواطن جنوب سوداني مهددون بالمجاعة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر برنامج الأغذية العالمي بيانا اليوم يفيد بأنه يسابق الزمن لحشد التمويل الضروري لإطعام ملايين الجوعى في جنوب السودان الذي يعاني أصلا من نقص الاحتياجات الإنسانية الضرورية.

وأطلقت المنظمات الإنسانية خطة الاستجابة لعام 2020م حيث أعلنت الحاجة إلى 1.5 مليار دولار لمساعدة 5.6 مليون شخص في جنوب السودان.

وأشار بيان برنامج الأغذية العالمي إلى أن الفيضانات التي اجتاحت البلاد في الأشهر الماضية تدفع بجنوب السودان إلى حافة الهاوية مع قرب نهاية العام وما يزيد الأوضاع سوءًا هو حالة عدم الاستقرار السياسي الشديد.

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ووفقًا لتوقعات من آخر بيانات الأمن الغذائي التي أعدّها خبراء الحكومة والأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أن ما يقرب من 5.5 مليون مواطن جنوب سوداني مهددون بالمجاعة في بداية عام 2020م.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أن جنوب السودان لا يحتمل المزيد من الكوارث، مضيفًا "نعلم المشكلات التي تواجهنا في جنوب السودان، ولكن الأمطار والفيضانات أدّت إلى كارثة وطنية وهي أسوأ بكثير من توقعات أي شخص".

وحذر بيزلي من التأخير في جميع التمويل اللازم في غضون الأسابيع والأشهر القادمة، وقال: "إننا نتكلم عن مجاعة. نحتاج إلى المساعدة ونحتاجها الآن".