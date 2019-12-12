شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل
ويتنافس على منصب رئيس جديد للبلاد في هذه الانتخابات، 5 مترشحين، عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون.
وفور إغلاق مكاتب الاقتراع انطلقت عملية الفرز عبر مراكز الاقتراع الموجودة عبر محافظات الجزائر.
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