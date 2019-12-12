شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2019 في الجزائر، مساء اليوم، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بمشاركة نحو 24 مليون ناخب.

ويتنافس على منصب رئيس جديد للبلاد في هذه الانتخابات، 5 مترشحين، عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون.

وفور إغلاق مكاتب الاقتراع انطلقت عملية الفرز عبر مراكز الاقتراع الموجودة عبر محافظات الجزائر.