بالصور.. حريق شارع الجمهوري ببغداد

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افاد مصدر امني، بأن فرق الدفاع المدني اخمدت حريق مخزن السجاد في شارع الجمهوري وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اربعة فرق اطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مخزن للسجاد بشارع الجمهوري وسط بغداد، وابعاد النيران عن المحال التجارية القريبة منه".
واضاف ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
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