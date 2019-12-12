يونامي تدين إعدام شاب في الوثبة ببغداد

ادانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي)، إعدام شاب في الوثبة ببغداد، فيما دعت إلى القبض على مرتكبي هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة.
وقالت البعثة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين بأقوى العبارات إعدام شاب مروع في ميدان الوثبة ببغداد"، مبينة ان "ذلك غير مقبول".
واضافت انه "لا يمكن للأفراد أخذ القانون بأيديهم ويجب أن يسلّموا إلى السلطات المختصة أي شخص يُرى أنه متهم أو متهم بارتكاب أي أعمال إجرامية أو عنف"، داعية الحكومة العراقية إلى "القبض على مرتكبي هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة".
واستنكرت البعثة "جميع أعمال العنف والخطف والترهيب ضد المحتجين".
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