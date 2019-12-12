حريق في مخزن للسجاد وسط بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن حريقا اندلع في مخزن للسجاد وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع مساء اليوم في مخزن للسجاد بشارع الجمهوري ضمن مقتربات الوثبة وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية فيه دون وقوع اية خسائر بشرية".

Advertisements

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.