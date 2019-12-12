انتهاء حصيلة تفجير بهرز عند قتيل واحد واربعة جرحى

افاد مصدر امني، الخميس، بأن حصيلة تفجير بهرز انتهت عند قتيل واحد واربعة جرحى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة انفجار العبوة اللاصقة في دراجة نارية بمنطقة 7 نيسان في ناحية بهرز بمحافظة ديالى، انتهت عند قتيل واحد واربعة جرحى".
واضاف المصدر ان "الجرحى نقلوا الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي".
وافاد مصدر امني اليوم الخميس، بأن عبوة لاصقة كانت موضوعة في دراجة نارية انفجرت في ناحية بهرز بمحافظة ديالى، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح.
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