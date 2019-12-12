اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار دراجة نارية في ناحية بهرز

افاد مصدر امني، الخميس، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بانفجار دراجة نارية في ناحية بهرز.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة كانت موضوعة في دراجة نارية انفجرت مساء اليوم، بناحية بهرز في ديالى، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".