وزير الداخلية الليبي السابق: الجيش هو المنقذ من إرهاب تركيا وعملائها

أكد وزير الداخلية الليبي السابق ورئيس المجلس الأعلى لقبائل المرابطين والأشراف اللواء صالح رجب أن الجيش الوطني هو المنقذ من الإرهاب الذي تمارسه تركيا من خلال عملائها في الداخل والمليشيات الإرهابية.

وتابع رجب في تصريحات خاصة بـ"العين الإخبارية": "قيض الله لنا من وسط الركام والدمار والتشظي والخوف والترويع والخنوع جيشا يعيد الكرامة ويسترجع الوطن ويسحق الإرهاب".

وأشار إلى أن إصدار المشير الحفتر الأوامر الحاسمة لدخول طرابلس استباق للقضاء على أحلام أردوغان التوسعية في ليبيا وتمزيقا لوثيقة العار الموقعة بين العميل السراج والمعتوه أردوغان بحسب وصفه.

وأضاف أن لم يعد هناك من ملاذ لإرهابي أو ميلشاوي فإما الهروب أو الاستسلام أو الموت.

ودعا رئيس المجلس الأعلى لقبائل المرابطين والأشراف، قبائل سرت وزليتن والزاوية وكافة المدن المحيطة بطرابلس أن تنقض على بؤر الأرهاب فيها وتنتزع أسلحتهم وتمنع حركتهم.

وأشار إلى أن العاصمة طرابلس تستعد لاستقبال أبنائها من القوات المسلحة مساندة وترحيبا لإنهاء سنوات الرعب والقتل والتجويع والخطف.

ونوه إلى أن الشعب الليبي بكامله ينتظر انتصار الجيش على الإرهابيين أعداء الحياة والإنسانية.

وعلق رجب على استدعاء تنظيم الإخوان الإرهابي لدعم تركي لهم في ليبيا قائلا: "الخونة يستدعون الخونة".

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وتابع رجب بأن المتطرفين في ليبيا والحكومة التركية جميعهم يتخذون من الدين ستارا لأغراض سياسية دكتاتورية تحكمية تهدف لإذلال الدول العربية.

وأضاف أن "الدولة الأردوغانية تلهث لاستجداء الأوروبيين للالتحاق بالاتحاد إلا أن أحذية الفرنسيين ركلتهم فتوجه لمغازلة إخوان إبليس لإنقاذ الليرة التركية الفالصو واقتصادهم المنهار".

واستطرد: "رئيس حكومة الوفاق فايز السراج تأكدت حقيقته من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها مع الأتراك.

ونوه إلى أن ما بعد تحرير طرابلس سيكون تغييرا كبيرا لصالح الوطن الليبي بدستور جديد غير الإعلان الهزيل، وانتخابات جديدة وحكومة وحدة وطنية.

وأعلن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، في وقت سابق الخميس، ساعة الصفر لدخول قلب العاصمة الليبية طرابلس، والتقدم لتحريرها كاملة.

وفي أقل من ساعة عقب إعلان المشير حفتر تمكنت وحدات الجيش الليبي من تحرير كلية الشرطة بمنطقة صلاح الدين والكلية العسكرية للبنات وعدة مناطق متقدمة أخرى.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لوح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "تي آر تي" بمدينة إسطنبول بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا في حال وجهت حكومة الوفاق -برئاسة فايز السراج في طرابلس، دعوة لذلك.

وطالب عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، ومسئولين سابقين وحاليين في حكومة فايز السراج، عبر الفضائيات الداعمة لهم بأن ترسل لهم تركيا المزيد من الدعم العسكري بعد قضاء الجيش الليبي على مخزوناتهم العسكرية.