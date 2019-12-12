كييف تمدد الحكم الذاتي للمناطق الانفصالية بعد قمة باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيد البرلمان الأوكراني، الخميس، تمديد اتفاق يضمن حكما ذاتيا محدودا للمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق البلاد، وذلك لعام واحد، تنفيذا للقرارات التي تبنتها قمة باريس هذا الأسبوع.

ووافق 320 نائبا على قانون "الحكم الذاتي المحلي" الذي ينتقده أوكرانيون متشددون حيال الانفصاليين.

والقانون المذكور هو أحد الملفات التي نوقشت الإثنين في باريس في إطار أول لقاء يجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، برعاية فرنسية وألمانية.

ولم تحدث هذه القمة اختراقا كبيرا لجهة حل النزاع المستمر منذ 2014، إثر ضم موسكو للقرم، لكنها أثمرت إجراءات لاحتواء التصعيد أبرزها تبادل للأسرى بحلول نهاية العام وانسحاب إضافي للمقاتلين من ثلاث مناطق بحلول نهاية مارس/آذار.

وخلف النزاع في شرق أوكرانيا أكثر من 13 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة.