حملة قطر المسعورة وصدارة أرامكو.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

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العين الإخباريةالجمعة 2019/12/13 12:07 ص بتوقيت أبوظبي
النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"
في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تجدون: واشنطن: سنفرض قيودا على سفر من يعرقل عملية السلام بجنوب السودان، عام على اتفاق ستوكهولم.. تعنت حوثي يفاقم معاناة اليمنيين، "مقاطعة المنتجات الإماراتية".. حملة قطر المسعورة بأقلام مأجورة لخدمة اقتصاد تركيا، الدفاع الأمريكية: لا نزال نشعر بقلق إزاء هجوم تركيا على شمال شرقي سوريا.
كما تتابعون أيضاً: صحف بريطانية عن الانتخابات.. مستقبل مشرق أم مصير مظلم؟ داود أوغلو يتقدم بطلب رسمي لتسجيل حزبه الجديد، مظاهرة حاشدة بالجزائر رفضا للانتخابات الرئاسية، توقيف زوجة البشير على خلفية تهم فساد مالي، كوريا الشمالية: أمريكا ليس لديها ما تقدمه في المحادثات.
أما في الاقتصاد فتطالعون: بصدارة أرامكو.. قائمة أكبر 6 شركات مدرجة في العالم، النفط يصعد 1% بفعل رسائل ترامب التجارية، خسائر أبل تقود الأسهم الأمريكية للانخفاض، 45 دولة تشيد بإنجازات الإمارات في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات.
وإلى الملاعب تجدون: مورينيو يتطلع لضم نجم ريال مدريد.
وفي الفن تقرأون: قصة أشهر دور في حياة بطل "فريندز" رون ليبمان.
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