شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اعتقلت السلطات السودانية الزوجة الثانية للبشير؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت النيابة السودانية اليوم (الخميس)، إلقاء القبض على الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير وداد بابكر، ونقلها إلى سجن النساء في أم درمان.

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وأفاد ناشطون بأن اعتقال بابكر متعلق بعدة قضايا من بينها امتلاكها أراضي سكنية وحسابات مصرفية باسمها، فضلاً عن شركات ترأس مجالس إدارتها.

إلى ذلك، يُتوقع أن تصدر محكمة سودانية حكماً نهائياً على الرئيس المعزول عمر البشير (السبت) القادم، في تهم غسل الأموال والفساد والثراء الحرام، التي تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من 10 سنوات.

ويواجه البشير الموقوف في سجن كوبر بالخرطوم، دعاوى جنائية عديدة ترتبط بقيادته انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أوصله للسلطة بالقوة، وتتعلق أيضاً بتقويض النظام الدستوري وإسقاط حكومة ديموقراطية منتخبة، وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانة.