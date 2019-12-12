أكد ​محافظ​ ​الشمال​ ​رمزي نهرا​ في حديث تلفزيوني أنه "على ​بلدية طرابلس​ إخلاء أي مبنى مهدد بالسقوط"، مشيراً إلى أن " كل تاجر يرفع أسعاره سنعمل على إقفال محله بالشمع الاحمر لانه من الممنوع التلاعب ب​الاسعار​".

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كانت هذه تفاصيل خبر نهرا: كل تاجر يرفع أسعاره سنعمل على إقفال محله بالشمع الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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