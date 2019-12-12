بارود: الازمة في لبنان هي في الادارة للنظام وليس النظام بحد ذاته

أكد الوزير السابق ​زياد بارود​ ان "هناك قرار كبير يجب ان تتخذه الناس قبل السياسيين"، مشيراً الى ان "الناس يجب ان تراقب ​السلطة​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بارود أن "الرئيس الراحل ​سامي الصلح​ اتاه بطاقة توصية، قرأه في الجلسة ووضعه في الملف"، مشيراً الى أن "لرئيس ​سهيل عبود​ قال أن ​القضاء​ ليس بخير، وهو وضع الاصبع على الجرح ومن هنا يبدأ الحل".

وسأل "لماذا لا تطبق القوانين في ​لبنان​"، مشيراً الى أن "​منظومة​ ​الفساد​ تحاسب من خلال القوانين، وضمانة هذا الموضوع هو الشعب الذي تحرك اليوم".

واعتبر بارود أن "النظام التوافقي موجود في كل ​العالم​، لكن الازمة في لبنان هي في الادارة للنظام وليس النظام بحد ذاته".

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