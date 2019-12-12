جمارك المطار أوقفت شخصين بعد ضبط 2 كلغ من الكوكايين

أوقفت جمارك ​مطار بيروت​، ​إفريقيا​ قادما من أكرا، في حوزته كيلوغرامان من مادة ​الكوكايين​. كما أوقفت لبنانيا كان في انتظاره. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.



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