القاضي عويدات أحال الى القاضية كلاس ملفات الإدعاء على حبيش

أحال النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي ​غسان عويدات​ شكوى الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، ضد النائب ​هادي حبيش​، وإدعاء النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وإخبار المحامي ​وديع عقل​ الى المحامي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاس وكلفها بمباشرة التحقيقات، على أن يتم إرسال كتاب غدا الى مجلس النواب الذي هو في دورة الإنعقاد لإعلامه بأحكام المادة 40 من الدستور بأن الجرم هو جرم مشهود.



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