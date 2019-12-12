أعلنت الرئاسة التركية أن قرارات المشرعين الأمريكيين حول فرض عقوبات على أنقرة والاعتراف بإبادة الأرمن تهدد مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

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كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا: قرار الكونغرس في شأن الإبادة الأرمنية يعرض العلاقات التركية الأميركية للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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