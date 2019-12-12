شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الأرمينية بمصر: اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكى بجريمة الأرمن انتصار للحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أرمن مظلوميان، رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية فى مصر، أن اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكى بجريمة إبادة الأتراك للأرمن، هو انتصار للحق، حيث جاء هذا القرار برغم ضغوط البيت الأبيض المستمر على مجلس الشيوخ، للحد من التصويت الخاص بجريمة إبادة الأرمن لصالح مصالحها مع تركيا.

وقال رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية فى مصر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه على الرغم من معارضة إدارة ترامب والتهديدات المنتظمة من تركيا ، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع بالإبادة الجماعية للأرمن يوم الأربعاء ، مما أدى إلى تحول كبير في الاتجاه السياسي الأمريكي.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي تبنى بإجماع أعضائه قرارا يعترف بالإبادة الأرمنية بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسميا بغالبية ساحقة في تصويت أثار غضب تركيا.