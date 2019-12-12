شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لمؤسسة ماعت الحقوقية يكشف انتهاك أردوغان لحقوق المرأة في تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت ، تقريرا بالفيديو يكشف حجم الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة التركية في ظل حكم رجب طيب أردوغان، حيث كشف التقرير أن أكثر من ٤٣٠ إمراة تم قتلن خلال ٢٠١٩ بسبب الانتهاكات المستمرة في تركيا.

وأضاف التقرير، أن المرأة التركية تعاني من أزمات عديدة في ظل حكم أردوغان، وخاصة عدم حصولن علي الحقوق، وتعرضن للتنكيل والانتهاكات المستمرة، ولفت التقرير أن اردوغان لا يقدر دور المرأة ولا يحترم حقوقها، وهو ما كشفته التصريحات المستمرة المسيئة للمرأة التي يستخدمها اردوغان في خطاباته.

وتابع التقرير أن هناك مسيرات نسائية خرجت ضد اردوغان وسياساته ضد المرأة الا أنها قوبلت بالاعتداء من قبل رجال الأمن التركي، وذلك استمرار للانتهاكات والتنكيل المستمر لحقوقن.

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