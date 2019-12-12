شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى شباب العالم وسيلة لحوار دولي بين مصر والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مؤمن سيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري، إن منتدى شباب العالم والذي ينعقد فى نسختة الثالثة بمدينة شرم الشيخ، هو وسيلة لتنسيق حوار دولي بين شباب مصر والعالم للاستفادة من الثقافات والحضارات المختلفة، مضيفا أن المنتدى يشهد حضور أكثر من 5000 مشارك من مختلف أنحاء العالم للتعبير عن آرائهم والتواصل والحوار الدائم، متقدما بالشكر والتقدير إلى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقائمين على تنظيم المنتدى واظهارة بشكل رائع وصورة مشرفة تظهر إمكانيات شباب مصر أمام العالم بأجمعه.

وأوضح عضو التنسيقية عقب مشاركته في اليوم الاول للورش التحضيرية وتقديم التوصيات، ان الورشة عرضت ما تقوم بة مؤسسة حلم من نماذج ذوي الاعاقة وكيفية التعامل مع انواع الإعاقة وعمل نماذج محاكاة للاعاقة البصرية والحركية وعرض نماذج مشرفة لمتحدى الإعاقة.

وأضاف مؤمن سيد: قيمة منتدى شباب العالم في أنه يتيح مساحة حوار حر بين شباب العالم حول أولويات الشباب اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وقد ترسخت مكانة المنتدى بعد تحوله إلى حوار ثقافات واسع جمع الشباب العربي بالأفريقي بالأوروبي والآسيوي.

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وعن مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أوضح، أن التنسيقية ستشارك فى معظم ورش العمل والجلسات الرئيسية التى سوف يتم طرحها فى منتدى شباب العالم فى نسختة الثالثة، ومنها رواد الأعمال والذكاء الاصطناعي وتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة و سبل التعاون بين الشباب الأفريقي لتعزيز التنمية

وجلسة مكافحة خطاب التطرف والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي والفن والثقافة وتمكين المرأة.

وأشار مؤمن سيد إلي أن مؤتمرات الشباب هي منصة لمناقشة قضايا الشباب، وتطورت إلى منتدى عالمى ومنصات للحوار بين القيادة السياسية وبين المجتمع ككل بجميع فئاته، مضيفا أن القضايا التى تناقش فى مؤتمرات الشباب لم تعد قضايا تخص فئة الشباب فقط، بل تخصص مجتمعات بأكملها.