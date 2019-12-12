شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى شباب العالم وسيلة لحوار دولي بين مصر والعالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضح عضو التنسيقية عقب مشاركته في اليوم الاول للورش التحضيرية وتقديم التوصيات، ان الورشة عرضت ما تقوم بة مؤسسة حلم من نماذج ذوي الاعاقة وكيفية التعامل مع انواع الإعاقة وعمل نماذج محاكاة للاعاقة البصرية والحركية وعرض نماذج مشرفة لمتحدى الإعاقة.
وأضاف مؤمن سيد: قيمة منتدى شباب العالم في أنه يتيح مساحة حوار حر بين شباب العالم حول أولويات الشباب اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وقد ترسخت مكانة المنتدى بعد تحوله إلى حوار ثقافات واسع جمع الشباب العربي بالأفريقي بالأوروبي والآسيوي.
وعن مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أوضح، أن التنسيقية ستشارك فى معظم ورش العمل والجلسات الرئيسية التى سوف يتم طرحها فى منتدى شباب العالم فى نسختة الثالثة، ومنها رواد الأعمال والذكاء الاصطناعي وتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة و سبل التعاون بين الشباب الأفريقي لتعزيز التنمية
وجلسة مكافحة خطاب التطرف والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي والفن والثقافة وتمكين المرأة.
وأشار مؤمن سيد إلي أن مؤتمرات الشباب هي منصة لمناقشة قضايا الشباب، وتطورت إلى منتدى عالمى ومنصات للحوار بين القيادة السياسية وبين المجتمع ككل بجميع فئاته، مضيفا أن القضايا التى تناقش فى مؤتمرات الشباب لم تعد قضايا تخص فئة الشباب فقط، بل تخصص مجتمعات بأكملها.
كانت هذه تفاصيل خبر تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى شباب العالم وسيلة لحوار دولي بين مصر والعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.