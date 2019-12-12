الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بجميع المحافظات (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم: يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد دافئ جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة: الصغرى العظمى القاهرة 12 19 شبين الكوم 12 19 طنطا 12 18 دمنهور 13 18 الإسكندرية 13 18 بلطيم 12 20 مطروح 11 20 السلوم 09 19 سيوة 07 16 بورسعيد 13 18 دمياط 13 18 الزقازيق 13 19 الإسماعيلية 12 19 السويس 12 19 العريش 12 19 رفح 11 18 رأس سدر 10 22 نخل 05 18 Advertisements نويبع 12 20 طابا 09 18 كاترين 04 11 الطور 11 22 شرم الشيخ 14 22 الغردقة 14 23 مرسى علم 12 25 الفيوم 10 21 بني سويف 10 21 المنيا 10 21 أسيوط 09 19 سوهاج 11 19 قنا 11 20 الأقصر 10 20 أسوان 10 21 أبو سمبل 10 22 الوادي الجديد 08 22 شلاتين 16 26 أبو رماد 18 25 حلايب 18 23 رأس حدربة 19 23

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