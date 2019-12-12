مدبولي يناقش مع رئيس وزراء غينيا الاستوائية أطر تعزيز العلاقات الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم ن مصر على استعداد للتعاون ونقل الخبرة المصرية إلى غينيا الاستوائية في مختلف المجالات في ضوء وجود شركات مصرية كبري راغبة في الاستثمار في أفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم مع رئيس وزراء غينيا الإستوائية فرانشيسكو أوباما أسو؛ لمناقشة أطر تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، على هامش منتدى السلام والتنمية المستدامة في إفريقيا، والذى يقام بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ورحب مدبولي - خلال اللقاء - برئيس وزراء غينيا الاستوائية، مُثنياً على تميز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنه شرف شخصياً بزيارة مالابو عاصمة غينيا الإستوائية في 2015، مضيفاً أنه بحكم عمله بمنصبه الوزاري السابق وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ تابع ما حققته شركة المقاولون العرب من إنجازات في غينيا الإستوائية، حيث نفذت العديد من مشروعات البنية التحتية هناك، موضحاً أن مصر حريصة على قيام الشركة بالتوسع في أعمالها في غينيا الإستوائية.

من جانبه، تقدم رئيس وزراء غينيا الاستوائية بالشكر لرئيس الوزراء على حسن الاستضافة في منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بلاده كانت حريصة على المشاركة رفيعة المستوى فى المنتدي لأهميته وكذا رغبة منها في انطلاق علاقات التعاون لآفاق أرحب والتوسع فيها في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس وزراء غينيا الإستوائية عن سعادته البالغة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي - خلال زيارته إلى غينيا الاستوائية - مشيداً - من ناحية أخرى - بشركة المقاولون العرب التي ساهمت في النهوض بالبنية التحتية في غينيا الاستوائية من خلال تنفيذ مشروعات عديدة على مستوى متميز، مضيفاً أن بلاده تنتظر تحقيق المزيد من المشروعات من جانب الشركة لما تتمتع به من سمعة متميزة وخبرة كبيرة.