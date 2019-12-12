حالته الصحية أنقذته.. إخلاء سبيل متهم بالاعتداء جنسيًا على سيدة في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أمر المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفرالشيخ الكلية، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل تاجر، مقيم مركز الرياض، في اتهامه بمحاولة التعدي جنسيًا على صاحبة كوافير، لعدم كفاية الأدلة، ووجود دلائل وتقارير طبية تثبت عدم صحة اتهام الشاكية.

وكان مراد راغب، محامي المتهم، تقدم بمذكرة إلى نيابة مركز كفر الشيخ والرياض، يطلب فيها عرض المتهم على الطب الشرعي، لإثبات الحالة الصحية لموكله، والتي تمنعه من الإقدام على فعل ما اتهم به، وأثبت تقرير الطب الشرعي صحة أقوال المتهم، وكيدية إدعاءات الشاكية.

البداية بتوجيه "ش.ا"، 38 سنة، صاحبة كوافير، مقيمة بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، بلاغًا رقم 5326 لسنة 2019 إداري مركز شرطة الرياض، ضد "ع.ط"، 55 سنة، تاجر، بمحاولة التعدي عليها جنسيًا بمسكنه.

من جانبه قال التاجر، إنه حصل على أحكام قضائية ضد الشاكية، وبعض من ذويها، بسبب تعاملات مالية بينهم، وأنها افتعلت الاتهام على سبيل الكيدية، كمحاولة منها لابتزازه لاجباره على التنازل عن الأحكام.