الأمطار مستمرة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من موجة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، الجمعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يوم الأحد المقبل، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة، على الوجة البحري والقاهرة غدًا ما بين 16 إلى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية ما بين 17 إلى 18 درجة، وعلى شمال الصعيد ما بين 17 إلى 18 درجة، وعلى جنوب سيناء ما بين 22 إلى 23 درجة، وعلى جنوب الصعيد ما بين 22 إلى 23 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وتجنب الأنشطة البحرية على المتوسط، وتوخي الحذر على الطرق أثناء. القيادة، وتناشد المسئولين باتخاذ التدابير اللازمة.