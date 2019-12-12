بالصور.. السفير الأمريكي يتفقد مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران :

زار جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، يرافقه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان، والتي تعد من المدارس الأولى على مستوى الجمهورية في تخصص الطاقة الشمسية.

وقال السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن الزيارة جاءت للتعرف على الأنشطة التي تجري داخل المدرسة ومحاولة الربط بين التلاميذ ورجال الأعمال، أصحاب محطات توليد الطاقة الشمسية داخل مشروع المجمع الشمسي ببنبان، لتوفير فرص تدريب وتوظيف للطلاب خلال فترة دراستهم وبعد تخرجهم.

وخلال الزيارة تفقد السفير الأمريكي ومرافقيه معرض الابتكارات الخاصة بالطلاب في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وناقشوا الطلاب في مشاريعهم، للتعرف على أهم الأفكار التي تساعد في تطوير المشاريع.

ونفذ الطلاب بعض الدروس العملية أمام الحضور، تأكيدًا على اكتسابهم المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.