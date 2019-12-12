مجازاة ١٥ موظفًا بالقطاع الصحي بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف سويلم

قرر الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، إحالة و مجازاة ١٥ موظفًا بينهم أطباء وتمريض، بسبب عدم الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.

جاء ذلك خلال المرور المفاجئ لمدير مديرية الصحة على كل من إدارتي الحسنة وبئر العبد، ومروره المسائي بمستشفى العريش العام.

وأحال مدير المديرية ١٠ من موظفي وحدة بغداد الصحية للتحقيق، أثناء مروره المفاجئ على كل من إدارتي الحسنة وبئر العبد، لعدم تواجد الموظفين بمحل عملهم أثناء الزيارة، وكذلك مجازاة ٣ أطباء بمستشفى العريش العام للغياب عن النوبتجية وأحاله ٢ من التمريض للتحقيق لعدم الالتزام بتعليمات الطبيب في الرعاية التمريضية.