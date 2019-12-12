الجزائر/ محتجون يغلقون مركز تصويت في الانتخابات الرئاسة بولاية بجاية

وكالات - أفادت مصادر جزائرية بأن محتجين بولاية بجاية، ثاني أكبر مدن منطقة القبائل، أغلقوا أحد مراكز التصويت في انتخابات الرئاسة التي انطلقت صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019.

وقالت المصادر إن منطقة القبائل شهدت تظاهرات ليلية رافضة لإجراء الاستحقاق الرئاسي مثلما كان الحال مع مناطق أخرى، كما شهدت اقتحام مواطنين لمراكز الاقتراع واستحواذهم على الصّناديق قبل انطلاق التصويت تعبيرا منهم على رفضهم للموعد الذي حدّدته السّلطة.

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وأعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة أشخاص بحوزتهم عبوات "كوكتيل مولوتوف" إضافة إلى كمية من الوقود بمدينة "تيزي وزو" عاصمة منطقة القبائل.