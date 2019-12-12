البحرين وبروناي تبحثان سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع داتوسري سيتيا حاج اريوان بن بيهن داتو بيكرما جايا حاج محمد يوسف الوزير الثاني للشؤون الخارجية في بروناي دار السلام، سبل دعم علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في العديد من المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن العاهل البحريني أكد على ترسيخ علاقاتها مع بروناي دار السلام في كافة المجالات، وتعزيز أطر العمل المشترك خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، مشيداً جلالته بالنتائج الطيبة للزيارة الرسمية التي قام بها لبروناي دار السلام في عام 2017، والتي

أجرى خلالها مباحثات هامة مع جلالة السلطان حاج حسن البلقية بهدف تطوير التنسيق المتبادل على كافة الصعد.



من جانبه أكد الوزير الثاني للشؤون الخارجية في بروناي دار السلام حرص بلاده واهتمامها بتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين والمضي بالعمل المشترك نحو آفاق أرحب، مؤكداً أهمية هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أفاق أكبر من التعاون والتنسيق المشترك لكل ما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين.