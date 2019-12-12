جوزف بوريل : على أوروبا الالتزام إلى جانب فرنسا بدعم أفريقيا

عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل عن قناعته بضرورة التزام الدول الأوروبية إلى جانب فرنسا في أفريقيا (جنوب الصحراء).
جاء ذلك في تصريح على هامش اجتماعات القمة الأوروبية المنعقدة اليوموغدا في بروكسل، حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.
مالي في حادث اصطدام مروحيتين أثناء عمليات ضد المسلحين الإسلاميين ، وقال "إن هذا يدل على أن الإرهاب لا زال يضرب في منطقة الساحل (أفريقيا)".
وعبر بوريل عن أسفه للهجوم الإرهابي الذي تعرض له جنود نيجيريون أمس الأربعاء ، ومقتل جنود فرنسيين في
ويأتي تصريح بوريل في وقت يناقش فيه الزعماء الأوروبيون العلاقات مع أفريقيا وكيفية التعامل لمواجهة أهم التحديات المتمثلة بالهجرة والإرهاب.
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