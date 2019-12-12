الخارجية السعودية: التعاون الإسلامي تسعى لدعم كفاح الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مواقف المملكة ومسعاها الدائم في تقوية وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي، ودعم العمل الإسلامي المشترك مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية لما

فيه الخير والاستقرار.

وأوضح بن فرحان - في كلمة بمناسبة الاحتفالية التي نظمتها المملكة المغربية في الرباط اليوم بالذكرى الخمسين لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي - أن هذه الاحتفالية تجمع المنظمة ودولها

الأعضاء بروح الأخوة والصداقة والتاريخ العريق والمستقبل المشترك.



وأوضح وزير الخارجية السعودي أن منظمة التعاون الإسلامي تسعى - بالأساس - إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المسلوبة، ومناهضة التمييز العنصري، ودعم السلم والأمن الدوليين القائمين على الحق والعدالة، مما جعل منها بيتًا جامعًا للعمل الإسلامي المشترك وصوتا موحدًا للأمة الإسلامية.