إغلاق مراكز الاقتراع على الانتخابات الرئاسية في الجزائر

أغلقت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها، مساء اليوم الخميس، وبدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 33.06% حتى الساعة الخامسة مساء على نطاق وطني.
وأشار إلى أن هناك ولايات بلغتنسبة المشاركة فيها أكثر من 40%، كما هناك ولايات سجّلت أكثر من 30%، مضيفًا أن النسب اختلفت من ولاية إلى أخرى، وهناك ولايات تكاد تصل إلى 50%.
وأضاف أن "النسب المسجلة مرضية جدا لما يحيطبالعملية الانتخابية من ظروف".
ومن المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات في الفترة بين 16 و25 ديسمبر الجاري.
وفي حال حصول أي من المرشحين الخمسة على نسبة 50% زائد صوت واحد، فستجرى جولة ثانية للاقتراع بين المرشحين الأول والثاني من حيث الترتيب. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية ما بين 31 ديسمبر الجاري و9 يناير المقبل.
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